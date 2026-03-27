Declarațiile au fost făcute după reuniunea miniștrilor de externe ai G7, găzduită în Franța, relatează Sky News.

„Avem obiective și suntem foarte încrezători că suntem pe punctul de a le atinge”, a spus Rubio, precizând că misiunea din Iran avansează conform planului stabilit.

Oficialul american a avertizat însă că Iranul ar putea introduce o taxă pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, măsură pe care Washingtonul o consideră „inacceptabilă” dacă ar deveni permanentă.

Referitor la cooperarea dintre Moscova și Teheran, Rubio a afirmat că „nu există nimic din ceea ce face Rusia pentru Iran care să împiedice sau să afecteze operațiunile militare ale SUA în țară”.

Întrebat despre o posibilă invazie terestră, secretarul de stat a exclus această variantă: „Ne putem atinge toate obiectivele fără trupe terestre. Dar vom fi întotdeauna pregătiți să oferim președintelui opțiuni maxime și oportunități maxime de a se adapta la situații neprevăzute, în cazul în care acestea ar apărea.”