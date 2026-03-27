Marco Rubio asigură că SUA va încheia operațiunea din Iran în câteva săptămâni: „Ne putem atinge toate obiectivele fără trupe terestre”

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat vineri că operațiunea militară a Statelor Unite în Iran ar urma să se încheie „în câteva săptămâni, nu luni”, subliniind că Washingtonul nu prevede desfășurarea de trupe terestre pentru atingerea obiectivelor sale.

Declarațiile au fost făcute după reuniunea miniștrilor de externe ai G7, găzduită în Franța, relatează Sky News.

„Avem obiective și suntem foarte încrezători că suntem pe punctul de a le atinge”, a spus Rubio, precizând că misiunea din Iran avansează conform planului stabilit.

Oficialul american a avertizat însă că Iranul ar putea introduce o taxă pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, măsură pe care Washingtonul o consideră „inacceptabilă” dacă ar deveni permanentă.

Referitor la cooperarea dintre Moscova și Teheran, Rubio a afirmat că „nu există nimic din ceea ce face Rusia pentru Iran care să împiedice sau să afecteze operațiunile militare ale SUA în țară”.

Întrebat despre o posibilă invazie terestră, secretarul de stat a exclus această variantă: „Ne putem atinge toate obiectivele fără trupe terestre. Dar vom fi întotdeauna pregătiți să oferim președintelui opțiuni maxime și oportunități maxime de a se adapta la situații neprevăzute, în cazul în care acestea ar apărea.”