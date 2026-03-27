Taxă nouă pentru coletele mici

Instituțiile europene au aprobat introducerea unei taxe de manipulare aplicabile coletelor de dimensiuni reduse care intră în UE din afara spațiului comunitar. Măsura vine în completarea taxei vamale deja existente pentru aceste produse.

Noua taxă ar urma să fie aplicată cel târziu de la 1 noiembrie, după ce Parlamentul European și Consiliul European au dat undă verde acestei inițiative.

Deși valoarea exactă nu a fost stabilită oficial, estimările indică o sumă de aproximativ 2 euro pentru fiecare colet.

Costuri mai mari pentru cumpărători

Această taxă de manipulare se va adăuga taxei vamale deja anunțate, de aproximativ 3 euro pentru coletele cu o valoare de până la 150 de euro.

Astfel, pentru fiecare comandă mică venită din afara UE, costurile suplimentare ar putea ajunge la câțiva euro în plus, ceea ce ar putea diminua avantajul prețurilor foarte mici oferite de platformele asiatice.

Explozia coletelor ieftine, în vizorul autorităților

Decizia vine pe fondul unei creșteri masive a importurilor de produse ieftine din China. Platforme precum AliExpress, alături de Shein și Temu, au generat un volum uriaș de livrări către Europa.

Potrivit datelor citate de Deutsche Welle, anul trecut au fost înregistrate aproximativ 5,9 milioane de colete mici care au intrat în Uniunea Europeană, iar 90% dintre acestea au provenit din China.

De ce introduce UE această taxă

Autoritățile europene susțin că măsura este necesară pentru a controla fluxul uriaș de produse și pentru a echilibra piața.

O parte din veniturile generate de noua taxă ar urma să fie folosite pentru angajarea unui număr mai mare de agenți vamali, în contextul în care volumul coletelor a crescut semnificativ.

România a aplicat deja o taxă similară

În paralel, România a introdus deja o măsură proprie. Începând cu 1 ianuarie 2026, fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene este taxat cu o sumă fixă de 25 de lei.

Această taxă se aplică inclusiv comenzilor realizate pe platforme populare precum Shein, Temu sau AliExpress, ceea ce înseamnă că românii resimt deja impactul acestor schimbări.

Finalul erei „super ieftin”?

Noile taxe vin într-un moment în care cumpărăturile online din afara UE deveniseră extrem de atractive datorită prețurilor foarte mici.

Odată cu introducerea acestor costuri suplimentare, diferența de preț față de produsele din interiorul Uniunii ar putea începe să se reducă, schimbând comportamentul de consum al europenilor.

