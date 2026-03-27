Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat o serie de critici dure la adresa strategiei de reformă a administrației locale susținută de Guvernul Bolojan, avertizând că o viziune bazată exclusiv pe tăieri de personal riscă să paralizeze comunitățile mici. Liderul social-democrat susține că adevărata modernizare a statului nu ar trebui confundată cu valurile de concedieri, ci ar trebui să se concentreze pe o reorganizare teritorială coerentă, care să nu sacrifice accesul cetățenilor la serviciile publice esențiale.

Dincolo de marile bulevarde: Nevoia de investiții în România „de la țară”

Discursul lui Grindeanu a vizat în mod direct ceea ce el numește o „retorică dăunătoare” apărută în spațiul public, care sugerează că primăriile din mediul rural ar solicita fonduri pentru infrastructură doar ca pretext pentru corupție sau angajări clientelare. Liderul PSD a subliniat că investițiile în asfalt, canalizare sau iluminat public nu sunt mofturi, ci necesități vitale pentru milioane de români care nu locuiesc în zonele exclusiviste ale marilor metropole.

În viziunea sa, este o eroare de percepție ca elitele din centrul Capitalei sau din orașe precum Timișoara și Cluj să dea lecții de supraviețuire celor de la țară, ignorând lipsurile cronice de infrastructură. Grindeanu a punctat că, deși cei care comit ilegalități trebuie să răspundă în fața legii, acest lucru nu trebuie să devină un argument pentru blocarea proiectelor de dezvoltare locală prin programe precum „Anghel Saligny”, care reprezintă singura șansă de progres pentru urbanul mic și mediul rural.

Comasarea UAT-urilor ca alternativă la „epurările” de personal

Referitor la soluțiile de eficientizare, Sorin Grindeanu a propus o schimbare de paradigmă: înlocuirea disponibilizărilor cu o posibilă comasare a unităților administrativ-teritoriale (UAT). Acesta a avertizat că reducerea drastică a angajaților din primării până la niveluri de avarie va lovi direct în cetățean. Lipsa personalului calificat ar putea duce la blocaje birocratice, întârzierea eliberării documentelor și, în final, la eșecul proiectelor de investiții din cauza incapacității administrative de a le gestiona.

Liderul social-democrat a recunoscut existența unor excese punctuale în anumite primării, unde schemele de personal au fost umflate nejustificat, însă a insistat că aceste cazuri nu trebuie generalizate pentru a stigmatiza întregul sistem. Extrapolarea unor exemple negative asupra tuturor funcționarilor publici reprezintă, în opinia sa, o lipsă de respect față de cei care își îndeplinesc corect atribuțiile și față de comunitățile pe care aceștia le deservesc.

Autonomia locală și limitele ordonanțelor guvernamentale

Deși PSD s-a opus filosofiei bazate pe concedieri masive încă de la primele pachete legislative din vara anului trecut, forma finală a ordonanței adoptate de Guvern rămâne una nesatisfăcătoare pentru președintele social-democrat. Totuși, Grindeanu a evidențiat ca un punct pozitiv faptul că actul normativ a păstrat anumite pârghii de autonomie, permițând administrațiilor locale să își gestioneze singure organigramele în funcție de nevoile specifice ale terenului.

Această abordare, care pune accent pe puterea de decizie a primarilor în gestionarea resurselor umane, este văzută de liderul PSD ca o barieră în calea unei centralizări excesive care ar putea ignora realitățile din teritoriu. Miza rămâne, așadar, găsirea unui echilibru între nevoia de austeritate bugetară și obligația statului de a rămâne funcțional și accesibil pentru toți cetățenii, indiferent de mărimea localității în care aceștia trăiesc.

