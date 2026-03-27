Reprezentanții instituției au precizat că atacul a vizat infrastructura de cloud computing utilizată pentru gestionarea platformei Europa.eu, ce găzduiește site-urile Comisiei Europene, Parlamentului European, Consiliului UE și ale altor instituții europene.

„Concluziile preliminare ale anchetei noastre în curs sugerează că au fost sustrase date de pe aceste site-uri web”, a transmis Comisia, citată de Euractiv, adăugând că „reacția rapidă” a limitat efectele atacului și a prevenit întreruperi ale funcționării platformei.

Oficialii europeni au subliniat că sistemele interne ale Comisiei nu au fost afectate și că au fost luate „măsuri imediate” pentru consolidarea securității IT.

Deocamdată, nu se știe cine se află în spatele atacului. Potrivit Politico, Comisia va contacta instituțiile UE care ar fi putut fi afectate și va continua monitorizarea situației, urmând să analizeze în detaliu incidentul pentru a-și întări protecția cibernetică pe viitor.