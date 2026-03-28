UPDATE - Deflagraţia, cauzată de o acumulare de gaze de la un aragaz

”Din datele preliminare puse la dispoziţie de echipa Inspectoratului de Stat în Construcţii, structura de rezistenţă a blocului nu a fost afectată. Acumularea de gaz s-a produs, cel mai probabil, de la un aragaz. Proprietara apartamentului, în vârstă de 57 de ani, prezenta arsuri, gradul I şi II, la nivelul feţei şi membrelor superioare. Pacienta a fost transferată de un echipaj SAJ la Spitalul Slatina”, a anunţat ISU Olt.

Potrivit reprezentanților instituției, locatarii se pot întoarce în locuinţe. Alimentarea cu gaze este sistată în continuare pe scara afectată de explozie.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit ISU Olt, explozia s-a produs într-un apartament situat la etajul 1 al imobilului și nu a fost urmată de incendiu.

La fața locului, intervin echipaje din cadrul Detaşamentului Caracal şi Detaşamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru intervenţie la înălţime, o autospecială pentru intervenţie CBRN (chimică, biologică, radiologică, nucleară), o autospecială pentru primă intervenţie şi un microbuz de intervenţie, precum şi două echipaje ale SAJ.

”Până în acest moment, din imobilul cu regim de înălțime parter + 4 etaje, au fost evacuate 25 de persoane. Proprietara apartamentului în care s-a produs explozia prezintă arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corporală și a fost transportată la Spitalul Caracal”, au transmis reprezentanții ISU Olt.