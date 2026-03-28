Sărbătoarea amintește intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, când a fost întâmpinat de mulțime cu ramuri de finic și aclamat cu „Osana!”. În această zi, credincioșii participă la Sfânta Liturghie și primesc ramuri binecuvântate, simboluri ale biruinței și ale credinței.

Floriile nu sunt doar un moment liturgic, ci și unul de reflecție și pregătire sufletească. Perioada de dinainte este dedicată rugăciunii, echilibrului interior și curățării spirituale, pentru a întâmpina Săptămâna Mare cu liniște și credință.

Cum se celebrează Intrarea Domnului în Ierusalim

În tradiția catolică, sărbătoarea este marcată prin rugăciune, binecuvântarea ramurilor și momente de reflecție. Credincioșii primesc ramuri sfințite în cadrul Liturghiei, simbol al primirii lui Iisus în Ierusalim.

În multe biserici au loc procesiuni, în care enoriașii poartă ramurile și cântă imnuri religioase. În timpul slujbei, preotul binecuvântează ramurile și citește fragmente biblice despre intrarea lui Hristos în Ierusalim și despre Patimile Sale. Participanții rămân în picioare, ținând ramurile în mâini, ca semn de respect și credință.

După slujbă, ramurile sunt duse acasă și păstrate cu grijă. Ele nu se aruncă, ci sunt adunate și arse ulterior, iar cenușa rezultată este folosită anul următor, la Miercurea Cenușii.

În tradiția ortodoxă, sărbătoarea poartă numele de Duminica Floriilor și este a șasea duminică din Postul Mare. În biserici se citesc pasaje despre Intrarea Domnului în Ierusalim, iar credincioșii aduc ramuri de salcie pentru a fi sfințite, acestea simbolizând blândețea și renașterea.

Tradiții de Florii

La catolici, procesiunile sunt un element central al sărbătorii. De asemenea, există obiceiul pregătirii mormintelor pentru noaptea de Înviere: acestea sunt curățate, vopsite și împodobite cu ramuri de salcie. Alte ramuri sfințite sunt duse acasă și așezate lângă icoane.

De Florii, credincioșii sfințesc ramuri de salcie pe care le pun la ferestre, uși sau porți. În unele zone rurale, oamenii poartă aceste ramuri la brâu, considerând că au rol protector împotriva bolilor și a necazurilor și că aduc putere și sănătate.

Culorile liturgice specifice zilei sunt roșu și alb, simbolizând jertfa și mântuirea aduse de Hristos.

Când este Paștele catolic în 2026

În 2026, Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie, iar Paștele ortodox pe 12 aprilie, ambele într-o zi de duminică.

Diferența dintre aceste date este determinată de utilizarea unor calendare diferite: Biserica Romano-Catolică și confesiunile protestante folosesc calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă calculează data Paștelui după calendarul iulian (sau o variantă derivată), care este în prezent decalat cu 13 zile față de cel gregorian, potrivit sursei.