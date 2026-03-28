”Eu îmi fac autocritica și spun că n-am anticipat - și îmi cer scuze pentru asta -, eu n-am anticipat o componentă: faptul că Ilie Bolojan nu are nicio treabă cu economia. Modul în care conduce și măsurile pe care le ia nu au nicio treabă cu a relansa, să spunem, economia, fiindcă economia României, în acest moment, are nevoie de măsuri de relansare. Ba chiar din contră, tot ceea ce a făcut a dus economia în jos. Și o să vedem și lunile viitoare cum toți indicatorii macroeconomici vor fi de acest tip, cu minus”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că nu trebuie guvernat pentru tabele în Excel, ci pentru oameni.

”Mai lipsește ceva. Empatie. Când guvernezi, guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru niște tabele în Excel care pot să îți dea bine astăzi și mâine să îți fie altcumva. Nu guvernezi ca să dai bine în fața, nu știu, băncilor. Care, apropo de bănci, anul trecut au avut cel mai mare profit din istorie, în România. Și atunci vom face consultare internă și vedem care este drumul nostru”, a adăugat acesta.

Totodată, Grindeanu a reamintit care sunt cele trei opțiuni ale social-democraților, în opinia sa.

”Avem de ales, de principiu, trei variante. Unu - a rămâne în această formă în care suntem acum, fără să facem nimic, adică să nu schimbăm nimic. Doi - să trecem în opoziție. Și trei - să încercăm să facem în cadrul coaliției o reconfigurare a coaliției. Astea sunt cele trei opțiuni pe care noi le avem și în acest mod vom decide cu toții sau vom alege în 20 aprilie”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În plus, președintele PSD a vorbit și despre faptul că social-democrații nu sunt ascultați în coaliția de guvernare.

”Noi facem parte din această coaliție atâta timp cât suntem ascultați, atâta timp cât proiectele propuse de noi sunt preluate. Un alt exemplu. Inadmisibil! Venim în septembrie, cred, cu toți miniștrii pe care îi vedeți aici, am propus un program de relansare economică. Pe care l-am prezentat. Și în public și l-am prezentat coaliției. Nu a fost preluat decât cu amenințări, în februarie, la șase luni după. Ce s-a întâmplat în aceste șase luni? Consumul a picat în fiecare lună în România. Inflația a ajuns la aproape 10%. Ieri am văzut că producția industrială, ianuarie față de decembrie, a scăzut cu 16%. În mediul privat s-au pierdut în ultimele opt luni 55.000 de locuri de muncă”, a adăugat Grindeanu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la

https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026