Fenomen rar surprins în timpul furtunii

Totul s-a petrecut sâmbătă, în contextul avertizărilor de tip cod portocaliu emise pentru vijelii și grindină. Cerul s-a întunecat rapid, iar norii de furtună s-au dezvoltat agresiv, favorizând apariția unei formațiuni spectaculoase și totodată periculoase: o pâlnie tornadică ce cobora amenințător din baza norilor.

Martorii au surprins momentul în care structura specifică unei tornade a devenit vizibilă, semn al unei instabilități atmosferice severe. Imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale, unde utilizatorii au reacționat imediat, unii exprimând îngrijorare, alții făcând referiri dramatice la amploarea fenomenului.

Reacții în mediul online

Clipurile apărute pe platforme precum Facebook au generat numeroase comentarii. Printre acestea s-au regăsit mesaje precum: „Doamne, apără omenirea!”, „Începe!” sau „Apocalipsa - veți vedea ce nu ați mai văzut”, semn că fenomenul a impresionat puternic comunitatea locală și nu numai.

Ce este, de fapt, o tornadă

Specialiștii explică faptul că tornada reprezintă o coloană de aer aflată în rotație violentă, care se manifestă sub forma unei pâlnii ce coboară dintr-un nor de tip cumulonimbus. Aceste fenomene apar în condiții de instabilitate atmosferică ridicată și pot provoca pagube semnificative în zonele afectate.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, România se află sub incidența mai multor avertizări nowcasting. Pe lângă codul portocaliu de furtuni, au fost semnalate și episoade de vânt puternic, cu rafale ce pot atinge viteze de până la 120 km/h, precum și precipitații abundente în mai multe regiuni ale țării.

Meteorologii avertizează că astfel de manifestări extreme pot continua și în orele următoare, recomandând populației să evite deplasările în timpul furtunilor și să respecte indicațiile autorităților.