Oficialul susține că măsurile adoptate în ultimul an au început să producă efecte vizibile atât în sistem, cât și în bugetul public.

Controale în lanț și sancțiuni pentru nereguli

Potrivit ministrului, autoritățile au desfășurat zeci, chiar sute de verificări în cazul concediilor medicale suspecte. În urma acestora au fost aplicate sancțiuni și au fost constatate numeroase abateri.

„Presiunea publică, dar mai ales controalele, au dus la reducerea acestui fenomen. Verificările continuă și în prezent”, a explicat Alexandru Rogobete.

Măsuri dure pentru medicii care eliberează concedii fictive

Una dintre cele mai importante schimbări legislative vizează sancționarea medicilor care acordă concedii medicale fără justificare reală.

Ministrul a precizat că se poate ajunge inclusiv la suspendarea dreptului de liberă practică pentru cadrele medicale care emit documente fictive. Această măsură este considerată esențială pentru descurajarea abuzurilor din sistem.

Economii semnificative la buget

Scăderea numărului de concedii medicale se reflectă deja în cheltuielile statului.

Conform datelor prezentate de Alexandru Rogobete, plățile pentru concedii medicale s-au redus, în medie, cu aproximativ 100-120 de milioane de lei lunar.

De asemenea, oficialul a subliniat că anul trecut a fost primul în care nu s-a mai înregistrat o creștere semnificativă a concediilor medicale în perioada sărbătorii de Adormirea Maicii Domnului, moment în care, tradițional, numărul acestora era mai mare.

Ce spune ministrul despre prima zi de concediu neplătită

În ceea ce privește eliminarea plății pentru prima zi de concediu medical, ministrul a declarat că nu consideră această măsură drept cea mai eficientă soluție.

Totuși, el a subliniat că alte modificări legislative au avut un impact mai puternic în reducerea abuzurilor și în responsabilizarea sistemului medical.

Reducerea numărului de concedii medicale în România indică un control mai strict asupra sistemului și o diminuare a abuzurilor. Autoritățile anunță că verificările vor continua, iar sancțiunile vor rămâne ferme pentru a menține acest trend descendent.