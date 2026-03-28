Ninsori puternice în mai multe județe din România. Circulația rutieră a fost închisă în anumite zone

Cod portocaliu de ninsori la munte și cod galben de vânt în mai bine de jumătate din țară! La Rânca s-a depus deja un strat de 35 de centimetri de zăpadă iar drumarii din centrul Țării au intervenit în județele Brașov, Sibiu, Vâlcea și Harghita. Meteorologii anunță vreme extremă și în perioada următoare. 

Cod portocaliu de viscol. Meteorologii anunță urgia

Din cauza ninsorii abundente, Inspectoratul de Poliție Județean din Vâlcea a închis temporar circulația rutieră pe drumul de acces spre stațiunea Vârful lui Roman. Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să evite deplasările în zona afectată până la ridicarea restricțiilor.

În județul Gorj, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a intrevenit toată nopatea. La Rânca s-a aşternut un strat de zăpadă de peste 35 de centimetri.

Drumarii au acționat cu lamă și material antiderapant în zona Vidra.

A nins puternic și în Caraș-Severin în stațiunea Muntele Mic.

Iarna nu se lasă dusă nici în stațiunea Straja, județul Hunedoara, acolo unde a nins abundent toată noaptea.

 