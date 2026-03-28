Cod portocaliu de viscol. Meteorologii anunță urgia

Din cauza ninsorii abundente, Inspectoratul de Poliție Județean din Vâlcea a închis temporar circulația rutieră pe drumul de acces spre stațiunea Vârful lui Roman. Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să evite deplasările în zona afectată până la ridicarea restricțiilor.

În județul Gorj, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a intrevenit toată nopatea. La Rânca s-a aşternut un strat de zăpadă de peste 35 de centimetri.

Drumarii au acționat cu lamă și material antiderapant în zona Vidra.

A nins puternic și în Caraș-Severin în stațiunea Muntele Mic.

Iarna nu se lasă dusă nici în stațiunea Straja, județul Hunedoara, acolo unde a nins abundent toată noaptea.