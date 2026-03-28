Această zi este dedicată rugăciunii și reculegerii, mulți credincioși cerând ajutor pentru sănătate, vindecare și întărire sufletească.

Cine a fost Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou a trăit în perioada împăratului iconoclast Leon Armeanul, într-o epocă marcată de persecuții împotriva celor care cinsteau icoanele.

Încă din tinerețe, a ales viața monahală, retrăgându-se în pustnicie și dedicându-se rugăciunii și studiului Sfintelor Scripturi. Mai târziu, a devenit preot și egumen al Mănăstirii Palechitului din Helespont, în Asia Mică.

Viața sa a fost pusă la încercare în timpul prigoanei iconoclaste, când ostașii imperiali au distrus mănăstirea și au persecutat călugării. Sfântul Ilarion a fost întemnițat și supus chinurilor, sfârșindu-și viața în închisoare, rămânând un simbol al credinței neclintite.

De ce este importantă această sărbătoare

Pomenirea Sfântului Ilarion este asociată cu:

vindecări sufletești și trupești

întărirea credinței în momente dificile

protecție împotriva necazurilor

Credincioșii îl consideră un mijlocitor puternic în rugăciune, mai ales pentru sănătate și liniște interioară.

Rugăciune către Sfântul Ilarion cel Nou

În această zi, este bine să rostești o rugăciune simplă, cu credință:

„Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi și ajută-ne să dobândim sănătate, pace în suflet și putere în încercările vieții. Amin.”

De asemenea, troparul sfântului amintește de puterea rugăciunii și de darul tămăduirii, fiind rostit de mulți credincioși în această zi.

Tradiții și obiceiuri pe 28 martie

În ziua dedicată Sfântului Ilarion, credincioșii:

merg la biserică și participă la slujbe

aprind lumânări pentru cei vii și pentru cei adormiți

rostesc rugăciuni pentru sănătate și protecție

evită conflictele și încearcă să păstreze liniștea sufletească

Este o zi în care rugăciunea, speranța și recunoștința ocupă un loc central în viața credincioșilor, fiind un moment potrivit pentru reflecție și apropiere de valorile spirituale.