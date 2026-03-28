Liderii houthi au anunțat sâmbătă dimineață că au vizat „instalații militare sensibile” din Israel printr-un atac cu rachetă balistică.

Armata israeliană a confirmat activarea sistemelor de apărare aeriană, după ce a detectat lansarea unei rachete din Yemen.

La rândul său, Israelul continuă să lovească ținte din Iran în încercarea de a înlătura regimul de la Teheran.

Un jurnalist AFP a relatat că, sâmbătă în zori, a auzit aproximativ zece explozii și a observat coloane de fum negru ridicându-se în estul Teheranului.