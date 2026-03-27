Într-o mișcare decisivă care marchează o premieră pentru spațiul european, Guvernul de la Viena a anunțat un acord de principiu pentru interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 14 ani. Decizia, susținută de partidele aflate la guvernare, vine ca un răspuns radical la îngrijorările tot mai mari privind siguranța digitală și sănătatea mintală a tinerei generații. Deși calendarul exact al implementării nu a fost încă bătut în cuie, autoritățile austriece și-au propus ca proiectul de lege să fie finalizat până la sfârșitul lunii iunie 2026.

Protecția împotriva dependenței și a conținutului toxic

Motorul acestei inițiative legislative este dorința de a pune capăt unei perioade în care riscurile mediului online au fost, în opinia oficialilor, ignorate nepermis de mult. Vicecancelarul Andreas Babler a subliniat că autoritățile nu mai pot asista pasiv la modul în care platformele digitale generează dependență sau expun minorii la pericole severe, precum violența sau abuzurile sexuale.

Conform oficialului social-democrat, strategia guvernului nu va viza o listă fixă de aplicații, ci va presupune o analiză individuală a fiecărei platforme. Accentul va cădea pe modul în care funcționează algoritmii de recomandare și pe tipul de conținut la care sunt expuși utilizatorii, astfel încât barierele digitale să fie aplicate acolo unde riscul de „îmbolnăvire” a utilizatorilor tineri este cel mai ridicat.

Un curent global de reglementare: De la Australia la Franța

Austria nu este singura voce care cere reguli mai stricte în universul virtual. Decizia de la Viena se înscrie într-o tendință globală tot mai vizibilă de limitare a accesului minorilor la tehnologie nefiltrată. Australia a spart gheața în decembrie, impunând o interdicție similară pentru cei sub 16 ani, în timp ce în Franța, camera inferioară a Parlamentului a votat deja pentru restricționarea accesului persoanelor sub 15 ani. Aceste măsuri reflectă o schimbare de paradigmă la nivel internațional, unde protecția sănătății publice începe să cântărească mai mult decât libertatea absolută de navigare a giganților tech.

Precedentul Meta și presiunea miliardelor de dolari

Momentul ales de Guvernul austriac coincide cu o înfrângere răsunătoare suferită de gigantul Meta în Statele Unite. Recent, un juriu din New Mexico a găsit compania care deține Facebook și Instagram responsabilă pentru eșecul în protejarea minorilor în fața prădătorilor sexuali.

Verdictul a venit cu o notă de plată uriașă: 375 de milioane de dolari sub formă de despăgubiri. Acest caz juridic a servit drept un semnal de alarmă global, demonstrând că lipsa unor avertismente clare și a unor filtre eficiente de protecție poate avea consecințe legale și financiare masive. Pentru Austria, această decizie a fost argumentul final că reglementarea strictă a rețelelor sociale nu mai este o opțiune, ci o necesitate urgentă pentru siguranța generațiilor viitoare.