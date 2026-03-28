Antibiotic interzis descoperit în carne

Măsura vizează compania ArreBeef, cu sediul în provincia Buenos Aires. Autoritatea vamală chineză a identificat prezența cloramfenicolului, un antibiotic strict interzis în creșterea animalelor destinate consumului uman.

Substanța este interzisă în zootehnie în Argentina încă din 1995, din cauza posibilelor efecte adverse asupra sănătății. Deși utilizarea sa este permisă în anumite situații medicale, în cazul animalelor de consum este complet interzisă.

Anchete și suspiciuni de „fals pozitiv”

Investigațiile sunt coordonate de SENASA, instituția responsabilă cu siguranța alimentară în Argentina. Sistemul de trasabilitate este analizat pentru a identifica modul în care substanța ar fi putut ajunge în lanțul de producție.

Autoritățile nu exclud varianta unui rezultat eronat și încearcă să demonstreze că incidentul este izolat. În paralel, sunt în desfășurare schimburi de informații cu partea chineză pentru clarificarea situației.

Reacția guvernului argentinian

Guvernul de la Buenos Aires a activat un protocol de urgență pentru a limita impactul sancțiunii. Obiectivul principal este restrângerea măsurii doar la lotul afectat și evitarea extinderii acesteia asupra altor exporturi.

Decizia vine într-un context în care China a înăsprit controalele asupra importurilor agroalimentare, ceea ce pune presiune suplimentară pe exportatori.

Impact limitat asupra companiei

Deși ArreBeef este un jucător important, cu o producție anuală de aproximativ 80.000 de tone de carne, impactul direct al măsurii este considerat gestionabil.

Compania deține și o altă unitate de procesare - CAIBER, în Quilmes - care poate continua livrările către piețele externe, inclusiv către China, dacă nu este afectată de restricții.

Un precedent îngrijorător

Nu este pentru prima dată când astfel de probleme apar. În 2016, un caz similar a fost raportat, când același antibiotic a fost detectat într-un transport provenit de la compania Ecocarnes.

Pentru Argentina, miza este menținerea credibilității pe una dintre cele mai importante piețe de export, într-un moment în care controalele devin tot mai riguroase.