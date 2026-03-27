În Finlanda, respectarea limitelor de viteză nu este doar o chestiune de siguranță rutieră, ci și una de responsabilitate financiară extremă, în special pentru cei cu venituri ridicate. Recent, Anders Wiklöf, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din țară, a atras atenția presei internaționale după ce a fost sancționat cu o amendă record de 120.000 de euro. Potrivit publicației Le Figaro, milionarul în vârstă de 79 de ani a fost surprins la volanul Bentley-ului său rulând cu 59 km/h într-o zonă din Mariehamn, Insulele Åland, unde limita legală era de doar 30 km/h.

O greșeală recunoscută: Istoricul costisitor al lui Anders Wiklöf

Depășirea vitezei cu 29 km/h s-a dovedit a fi o eroare extrem de costisitoare, însă Wiklöf a dat dovadă de pragmatism în fața sancțiunii. „Dacă am făcut o greșeală, am făcut-o, o accept și nu mai este nimic de spus”, a declarat acesta pentru presa locală Nya Åland. Această atitudine nu este întâmplătoare, având în vedere că omul de afaceri este un „client” vechi al sistemului de monitorizare rutieră.

Nu este pentru prima dată când averea sa dictează cuantumul amenzii; în 2013 și 2018, el a mai achitat sume de 95.000, respectiv 64.000 de euro pentru abateri similare. Jurnaliștii finlandezi estimează că, în ultimul deceniu, Wiklöf ar fi vărsat la bugetul de stat aproape 400.000 de euro exclusiv din amenzile de circulație.

Algoritmul echității: Cum funcționează „amenda pe zi” în Finlanda

Sistemul finlandez de sancționare a vitezei excesive se bazează pe un principiu de echitate socială unic: impactul pedepsei trebuie să fie resimțit în mod egal de toți cetățenii, indiferent de starea lor materială. Astfel, amenzile sunt indexate direct în funcție de venitul net zilnic al contravenientului. În timp ce pentru un cetățean cu venituri medii o astfel de depășire a vitezei ar însemna câteva sute de euro, pentru milionari factura poate atinge cifre amețitoare.

Acest model nu este nou și a produs de-a lungul timpului sancțiuni celebre. Un exemplu notabil este cel al lui Anssi Vanjoki, fost vicepreședinte la Nokia, care în 2022 a fost amendat cu peste 100.000 de euro după ce a rulat cu 75 km/h pe motocicleta sa într-o zonă limitată la 50 km/h. Sistemul pornește de la premisa că o amendă fixă ar fi irelevantă pentru o persoană foarte bogată, eșuând în rolul său de descurajare a comportamentului periculos la volan.

Recorduri europene și precedentul elvețian

Finlanda nu este singura țară care aplică acest sistem bazat pe venit. Elveția utilizează un mecanism similar, unde a fost înregistrată, de altfel, cea mai mare amendă rutieră din istorie. În anul 2010, un șofer suedez care a fost prins circulând cu o viteză uluitoare de 290 km/h pe autostrada dintre Berna și Lausanne a fost obligat să plătească aproape 800.000 de euro.

Aceste cazuri extreme subliniază o filosofie legislativă nordică și central-europeană în care privilegiul de a conduce vehicule de lux vine la pachet cu obligația strictă de a respecta legea, sub amenințarea unor repercusiuni financiare care pot echivala cu prețul unui apartament sau al unei mașini sport noi.