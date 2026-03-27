În ianuarie, Departamentul Justiției a publicat online peste trei milioane de fișiere legate de ancheta privind rețeaua lui Epstein, care includea și legături cu personalități influente. Însă, printre documente s-au regăsit și nume ale unor victime care trebuiau să rămână anonime.

„Departamentul Justiției a dezvăluit identitatea a aproximativ 100 de victime ale predatorului sexual condamnat, publicând datele acestora și expunându-le în fața lumii întregi”, se arată în plângerea depusă la un tribunal din San Francisco, citată de AFP.

„Google le republică în mod constant și refuză să le elimine, în ciuda solicitărilor victimelor”

Reclamanții acuză că, deși Guvernul a recunoscut greșeala și a retras conținuturile respective, acestea continuă să fie disponibile online. „După retragerea fișierelor, companii ca Google le republică în mod constant și refuză să le elimine, în ciuda solicitărilor victimelor”, se menționează în document.

Potrivit plângerii, motorul de căutare Google continuă să afișeze în rezultate informații personale și imagini sensibile ale unor victime, inclusiv conținuturi generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Jurnaliști ai The New York Times au identificat zeci de fotografii cu persoane nud în fișierele respective, în care fețele acestora erau vizibile.

Epstein a fost arestat în iulie 2019, fiind acuzat de exploatarea sexuală a unor minore și de constituirea unui grup infracțional. A fost găsit mort în celula sa la 19 august 2019, iar autopsia a stabilit sinuciderea. În 2008, finanțistul fusese deja condamnat la 13 luni de închisoare pentru fapte similare, după un acord controversat cu procurorii federali.

„Victimele se confruntă acum cu un nou traumatism. Sunt contactate și hărțuite de necunoscuți, primesc mesaje amenințătoare și sunt acuzate pe nedrept că ar fi fost complice ale lui Epstein”, se arată în plângerea depusă la tribunalul din San Francisco.