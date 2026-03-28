Mesaj pentru Realitatea PLUS
„- Mulțumesc că ești aici, în Dallas!
- Vreau să le transmit telespectatorilor Realitatea PLUS, dacă am putea avea în următorii ani CPAC în România?
- Iubesc ideea, să o facem! Unde am organiza, în București?
- Da, în București.
- Mi-ar plăcea să vin acolo. Iubesc țara voastră, iar foarte mulți oameni din România vorbesc engleză și iubiți America.
- Desigur, deja l-ai întâlnit pe George Simion la CPAC.
- Da, da.
- Care este mesajul tău pentru români?
- Mesajul meu pentru România este următorul: ascultați de oamenii din Texas mai mult decât ascultați de cei de la Bruxelles. Rămâneți oameni minunați într-o țară minunată și nu lăsați pe nimeni să vă spună ce să faceți. Avem o înțelegere?”