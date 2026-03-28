Abia săptămâna viitoare Guvernul va analiza reducerea accizelor la carburanți, iar experții spun că măsurile adoptate acum câteva zile nu vor aduce prea curând ieftiniri.

Prețurile continuă să crească. Guvernul încă n-a redus acciza

Combustibilul premium a depăşit astăzi 11 lei, benzina simplă este singura care se menţine sub pragul de 10 lei.

În rest, toţi carburanţii au depăşit deja 10 lei. Este o creştere semnificativă, iar preţurile continuă să crească.

De la 1 aprilie vor fi aplicate noile măsuri, mai exact plafonarea adaosului comercial la nivelul anului 2025 pentru distribuitori.

Experţii spun că am putea ajunge chiar şi după luarea acestor măsuri la 12 lei la pompă, tocmai pentru că nu influenţează în niciun fel.

Chiar dacă adaosul este plafonat pentru distribuitori, marii producători pot mări preţurile atât cât doresc şi cât le permite inflaţia, dar şi situaţia la nivel global.

Foarte curând, preţurile ar putea să ajungă la 12 lei, spun experţii, iar statul reţine peste 56% din această sumă, adică peste 5 lei din preţul pe care îl vedem afişat acum pe panou.

Nu sunt singurele creşteri pe care le vom vedea şi la raft vom vedea creşteri importante odată cu creşterea carburanţilor.