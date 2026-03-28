Dumitru Chisăliță susține că prețurile la motorină cresc cu 30% față de începutul anului.

În plus, expertul spune că statul nu reduce încă accize pentru că din taxarea carburanților vin venituri suplimentare la buget.

Expert: „Statul și-a construit bugetul pe taxarea energiei!”

„Astăzi prețurile cresc pe motorină, cu 30% de la începutul anului până în momentul de față.

După criza din 2022, când statul și-a dat seama că poate să facă foarte ușor, foarte concret, foarte rapid și foarte exact bani din taxarea energiei, gazelor, motorinei, benzinei, și ca atare și-a construit un stat, un buget care se bazează pe aceste elemente, astea sunt niște realități.

Tot o realitate este faptul că avem alte măsuri pe care le putem aplica, să avem suficient de multe măsuri pe care le putem aplica și din păcate nu le aplicăm, iar singurul element logic care poate să existe în momentul de față este legat de veniturile suplimentare importante pe care statul le încasează în fiecare zi.

Astăzi statul este cel mai băiat deștept dintre băieții deștepți.”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.