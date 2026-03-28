Parchetul Naţional francez Antiterorst (PNAT) s-a sesizat imediat și a deschis o anchetă cu privire la ”tentativă de degradare prin incendiu sau mijloc periculos în legătură cu o întrerprindere teroristă”.

Un adolescent în vârstă de 17 ani, care a pus dispozitivul exploziv artizanal în faţa instituţiei bancare, a fost arestat preventiv.

Dispozitivul era alcătuit dintr-un bidon transparent de cinci litri de lichid, probabil o hidrocarbură, şi un sistem de aprindere, potrivit uneia dintre surse.

Din primele informații, încărcătura era alcătuită dintr-o petardă de aproximativ 650 de grame de pulbere explozivă.

Dispozitivul a fost preluat de Laboratorul de analiză al Prefecturii Poliţiei Parisului, iar ancheta a fost încredinţată Secţiei Antiteroriste a Brigăzii Criminale a Poliţiei Judiciare din Paris şi Direcţeii Generale a Securităţii Interne (DGSI).

Într-un mesaj postat pe X, ministrul francez de Interne Laurent Nuñez a subliniat că ”vigilenţa rămâne mai mult ca niciodată la un nivel înalt”.

Oficialul i-a felicitat pe poliţişti pentru intervenţie şi ”mobilizare” într-un ”context internaţional actual”.

De la declanşarea Războiului în Orientul Mijlociu, ministrul de Interne trimite constant mesaje pe rețelele de socializare prin care cere o vigilenţă extremă a forţelor de ordine, mai ales în protejarea opozanţilor iranieni, sediilor asociate acestora, lăcaşurilor de cult evreieşti şi intereselor americane, toate identificate drept ţinte potenţiale ale unor acte teroriste.