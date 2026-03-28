Atentat dejucat la Paris, în fața filialei Bank of America. Un adolescent de 17 ani a fost arestat

Un atentat cu dispozitiv exploziv a fost dejucat sâmbătă la Paris, în fața sediului Bank of America, situat pe rue de la Boétie, în al VIII-lea arondisment. Polițiștii au intervenit la timp și au reușit să aresteze un adolescent în vârstă de 17 ani care se pregătea să detoneze dispozitivul, potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de AFP.

Parchetul Naţional francez Antiterorst (PNAT) s-a sesizat imediat și a deschis o anchetă cu privire la ”tentativă de degradare prin incendiu sau mijloc periculos în legătură cu o întrerprindere teroristă”.

Un adolescent în vârstă de 17 ani, care a pus dispozitivul exploziv artizanal în faţa instituţiei bancare, a fost arestat preventiv.

Dispozitivul era alcătuit dintr-un bidon transparent de cinci litri de lichid, probabil o hidrocarbură, şi un sistem de aprindere, potrivit uneia dintre surse.

Din primele informații, încărcătura era alcătuită dintr-o petardă de aproximativ 650 de grame de pulbere explozivă.

Dispozitivul a fost preluat de Laboratorul de analiză al Prefecturii Poliţiei Parisului, iar ancheta a fost încredinţată Secţiei Antiteroriste a Brigăzii Criminale a Poliţiei Judiciare din Paris şi Direcţeii Generale a Securităţii Interne (DGSI).

Într-un mesaj postat pe X, ministrul francez de Interne Laurent Nuñez a subliniat că ”vigilenţa rămâne mai mult ca niciodată la un nivel înalt”.

Oficialul i-a felicitat pe poliţişti pentru intervenţie şi ”mobilizare” într-un ”context internaţional actual”.

De la declanşarea Războiului în Orientul Mijlociu, ministrul de Interne trimite constant mesaje pe rețelele de socializare prin care cere o vigilenţă extremă a forţelor de ordine, mai ales în protejarea opozanţilor iranieni, sediilor asociate acestora, lăcaşurilor de cult evreieşti şi intereselor americane, toate identificate drept ţinte potenţiale ale unor acte teroriste.