Potrivit hidrologilor, sunt vizate de această atenționare râuri din județele Caraș Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Alba, Cluj, Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamț, Covasna, Prahova și Ilfov.

În această perioadă, sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Avertizarea hidrologilor este valabilă pe râurile din bazinele hidrografice: Arieș, Timiș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Trotuș și Bistrița.

INHGA menționează că fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.