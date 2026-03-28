Alessia Păcuraru: Vreau să vă întreb despre situația de criză din România, de criza politică. Este în toată lumea, dar mai ales în țara noastră, pentru că discutăm despre voturile de la alegerile trecute.

Robert W. Malone: Am vorbit despre asta astăzi de două ori în timpul discursului meu, pentru că este un eveniment atât de important la nivel mondial.

Alessia Păcuraru: Este un punct important.

Robert W. Malone: Este un eveniment foarte important la nivel global, deoarece arată dorința, în special a Consiliului European, de a acționa într-un mod unilateral pentru a anula voința poporului și din păcate, domnul Georgescu a suferit foarte mult din această cauză, la fel ca și soția sa, pe nedrept.

Nu văd nicio dovadă de interferență rusească. De fapt, ceea ce arată datele este că unul dintre partidele de opoziție ar fi manipulat lucrurile prin...Telegram, nu-i așa? Telegram a fost problema.

Alessia Păcuraru: Da, Telegram și Tiktok.

Robert W. Malone: Așadar, această acuzație de interferență rusească este similară cu acuzația care a fost adusă împotriva președintelui Trump, după cum vă amintiți.

Alessia Păcuraru: Da, domnul Georgescu a vorbit despre asta în România.

Robert W. Malone: Da, și acest lucru trebuie să înceteze, iar folosirea sistemului judiciar ca armă trebuie să înceteze. Dreptul oamenilor de a se autodetermina și de a-și alege propriii lideri trebuie recunoscut. Cred că restul lumii recunoaște că ceea ce s-a întâmplat în România a fost o tragedie și o nedreptate.

Alessia Păcuraru: Pentru democrație. De asemenea, vă întâlniți astăzi cu domnul George Simion, președintele partidului AUR, și îl cunoașteți și pe domnul Georgescu din partidul nostru din România.

Robert W. Malone: Da, am fost în România de câteva ori până acum și a fost o mare plăcere să dezvolt aceste prietenii. Ei vin destul de des în Statele Unite și sunt întotdeauna bucuros să mă întâlnesc și să discut cu ei.

Există un interes mare pentru a observa ce se întâmplă în Statele Unite sub conducerea președintelui Trump și cu secretarul Kennedy și pentru a vedea în ce moduri ceea ce se întâmplă acolo poate fi aplicat și în România.

Alessia Păcuraru: Care e părerea dumneavoastră despre situația domnului Georgescu despre documente după ce au fost anulate alegerile?

Robert W. Malone: Cred că, din ce am auzit, este într-adevăr o nedreptate gravă. Încercările de a-l controla, de a-l trimite la închisoare… nu a făcut nimic greșit, din câte știu. Acestea par a fi acuzații false și acest lucru trebuie să înceteze.

Domnul Georgescu a devenit o victimă, dar și un simbol. A devenit un simbol al a ceea ce este în neregulă cu Consiliul European și Uniunea Europeană în încercările lor de a controla poporul român, iar acest lucru este greșit.