”Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Arad, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, au documentat activitatea infracţională a unei persoane minore, de 17 ani, cercetată pentru trafic internaţional şi trafic intern de droguri de risc şi mare risc. Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, pe parcursul anului 2026, persoana cercetată ar fi deţinut si comercializat droguri de risc (canabis, ketamină) şi droguri de mare risc (comprimate ecstasy, cocaină) în municipiul Bucureşti”, a transmis, sâmbătă, IPJ Arad.

Potrivit reprezentanților instituției, tânărul ar fi procurat din Olanda diverse tipuri de substanţe interzise , iar vineri a fost prins în flagrant delict, în municipiul Bucureşti, în timp ce a ridicat un colet conţinând aproximativ un kilogram de ketamină (drog de risc), un kilogram de MDMA (drog de mare risc) şi peste 4.900 de comprimate de ecstasy (drog de mare risc), toate destinate comercializării în Capitală.

”Ulterior, la data de 27 martie 2026, poliţiştii au efectuat o percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, la locuinţa persoanei fiind descoperite şi ridicate mai multe cantităţi de droguri de risc şi mare risc, aflate în curs de expertizare, diverse bunuri folosite în activitatea infracţională, precum şi peste 150.000 de lei, bani proveniţi din traficul de droguri”, a precizat IPJ Arad.

Sâmbătă, procurorii DIICOT Arad au dispus reţinerea tânărului, iar ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile.