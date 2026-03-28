Alessia Păcuraru: Bine v-am găsit, doamnelor, domnilor, într-o transmisiune specială în direct din Statele Unite ale Americii, așa cum v-am promis de la CPAC, de la cel mai important eveniment conservator care are loc la nivel internațional.

În aceste momente, un interviu în exclusivitate pentru Realitatea Plus, cu Carlo Fidanza, liderul europarlamentarilor din partidul Giorgiei Meloni, un lider extrem de important dacă stăm să ne uităm inclusiv la această acțiune, cât și la ceea ce se întâmplă în Italia.

Vă mulțumesc pentru acest interviu domnule Fidanza. Mă bucur să vă avem aici pentru telespectatoprii noștri. Spuneți-ne despre votul dumneavostră în Parlamentul European. A fost un vot extrem de important ieri, ne puteți povesti?

Carlo Fidaza: Da, acesta a fost al treilea pilon al noii strategii a Uniunii Europene, care este promovată de forțele conservatoare, de guvernul italian condus de Giorgia Meloni și de grupurile și partidele de dreapta din Parlamentul European, într-o alianță condusă de conservatori, ECR, din care fac parte și AUR și Fratelli Italia, alături de Partidul Popular, Patrioți și suveraniști.

Alessia Păcuraru: Ați avut deja o întâlnire cu dl. George Simion astăzi la CPAC. Care este relația dvs. cu țara noastră, cu dl. George Simion și partidele noastre?

Carlo Fidaza: Avem o relație zilnică. Am onoarea, și pot spune asta, de a fi unul dintre cei mai vechi prieteni ai AUR și ai lui George Simion în Europa. Am fost unul dintre primii europarlamentari din alte țări care l-au primit în Italia și la Bruxelles, inclusiv în Parlamentul European. Așadar, suntem foarte apropiați. Suntem și prieteni personali, ceea ce este important. Împărtășim aceleași viziuni și suntem colegi, deoarece suntem doi dintre cei trei vicepreședinți ai Partidului Conservator European, alături de Marion Maréchal din Franța și de domnul Morawiecki, fostul prim-ministru al Poloniei, care este președintele nostru.

Alessia Păcuraru: Care a și fost astăzi la CPEC.

Carlo Fidaza: Da, și el a fost aici, deci…

Alessia Păcuraru: Care este opinia dvs. despre criza politică din Europa și de asemenea, din țara noastră, privind perspectiva de după 25 decembrie până în prezent?

Carlo Fidaza: Cu siguranță, avem nevoie de guverne mai stabile în România în viitor, dar avem nevoie și de o schimbare. Trebuie să spun că este clar că ceea ce s-a întâmplat în România a dus la un rezultat: un guvern destul de instabil. Este ca o ruptură în democrație.

Alessia Păcuraru: Un efect și pentru societate.

Carlo Fidaza: Impresia din exterior este că acestea sunt un fel de paranteze, dar ceva trebuie să se schimbe, având în vedere viitoarele alegeri. Și sper acest lucru, sincer. Sper ca Bruxelles-ul și Uniunea Europeană să nu intervină în cursul normal al voinței populare și al suveranității pe care românii au dreptul să o exprime prin votul lor.