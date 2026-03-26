”La data de 25 martie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Ialomiţa au dispus reţinerea unui inculpat (recidivist), în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc şi mare risc”, anunţă, joi, IGPR şi DIICOT.

Potrivit oamenilor legii, pe parcursul anului 2026, inculpatul a procurat, deţinut şi comercializat în municipiul Bucureşti droguri de risc şi mare risc.

”De asemenea, în cursul zilei de ieri, acesta a fost prins în flagrant, în Bucureşti, în timp ce vindea o cantitate de cocaină. Pe parcursul urmăririi penale a fost indisponibilizată o cantitate de drog de mare risc vândută de inculpat, iar cu ocazia percheziţiilor efectuate, în locuinţa şi autoturismul acestuia au fost găsite şi ridicate cantităţi de circa 1,2 kilograme canabis, 100 grame cocaină, obiecte purtând urme de substanţă, un grinder, un cântar electronic de mare precizie, sumele de 138.350 lei şi 1.170 euro, precum şi alte mijloace de probă”, au mai transmis anchetatorii.

Mai mult, ei au subliniat că a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra autoturismului inculpatului, folosit de acesta în activitatea infracţională.