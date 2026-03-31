De ce să alegi o friteuză cu aer cald? Gătit rapid, sănătos și eficient energetic

Friteuza cu aer cald este un dispozitiv incredibil de popular pentru gătit rapid, în zilele noastre. Din moment ce oricine poate găti legume, pui, cartofi crocanți fără ulei și chiar pizza delicioasă, acest lucru este wow. Hai să vedem cum funcționează majoritatea friteuzelor cu aer cald și ce avantaje oferă acestea. Așa cum se precizează și în instrucțiunile lor, ele funcționează cu aer cald, adică deshidratează alimentele și mai exact, ele mai întâi le gătesc în interior și apoi le lasă exteriorul crocant. Prin urmare, gătitul alimentelor în friteuza cu aer cald este echivalentul gătitului într-un vas de cuptor, dar are loc mai rapid.

Dacă am compara gătitul la friteuză cu gătitul la tigaie, atunci în primul caz avem două mari avantaje și anume:





În ultima perioadă, s-a observat o preocupare tot mai mare a oamenilor de a înlocui electrocasnicele de bucătărie (grătar, aparat de prăjit păinea, cuptor, deshidrator de fructe și legume) cu friteuze cu aer cald. La aceste aparate, ei pot găti o mare varietate de feluri de mâncare, începând de la gustări simple și până la pește prăjit și produse de patiserie dulci și sărate. La friteuză se fac rapid cartofi prăjiți fără ulei și fără grăsime, dar și pui crispy strips cu efect KFC, care doar se pun la prăjit, în tava air fryer-ului.

La friteuză se pot crea nenumărate feluri de mâncare cu alimente prăjite, cu efort minim, iar în plus se pot decongela pachetele cu alimente de la frigider. O friteuză este un dispozitiv de gătit mai eficient din punct de vedere energetic decât un cuptor. Suportul de gătit se poate curăța rapid și spăla chiar și la mașina de spălat vase.

Pentru a obține alimente sănătoase, se recomandă gestionarea timpului de gătire în mod corect, evitarea umplerii excesive a tăvii detașabile din metal și evitarea arderii alimentelor; culoarea cartofilor prăjiți trebuie să fie galbenă-aurie și nu maro-închisă, la final. Mâncarea în sine își păstrează mai mult timp aroma și culoarea prin această metodă de gătire. În plus, pe lângă prăjire, la friteuză poți și coace și prepara la grătar.

Aceste friteuze au un element de încălzire deasupra care radiază căldură și în general sunt modele compacte, eficiente, care își fac treaba foarte bine și au prețuri accesibile. Cu ajutorul lor mâncarea este încălzită în toate părțile și în final este gătită corespunzător, la exterior având o textură crocantă, fără a fi arsă dacă se respectă timpul normal de preparare.

În prezent, există o gamă foarte vastă de friteuze de marcă pe piață, care merită testate. Diferențele dintre ele sunt date de caracteristicile lor – model, putere, capacitate, număr de programe, interval de temperatură, tip de control și preț. Aceste dispozitive gătesc mâncarea uniform, au timer până la 60 minute cu oprire automată, sunt ușor de curățat și de transportat.

Majoritatea friteuzelor cu aer cald au un grătar special pentru iubitorii de carne, iar unele au și filtre anti-miros. Ele sunt disponibile în diferite dimensiuni, în ceea ce privește capacitatea recipientului detașabil, astfel încât vei putea alege pe cea care ți se potrivește cel mai bine.