Alertă de securitate în Albania după avertismentul SUA privind amenințări iraniene. Bulgaria, mesaje de la Teheran
Soldați albanezi.
Albania a intrat în stare de alertă după ce Ambasada Statelor Unite la Tirana a avertizat că grupuri asociate cu Iran ar putea viza cetățeni americani și entități afiliate SUA. Autoritățile albaneze au anunțat că toate structurile de securitate sunt active, iar președintele Bajram Begaj este informat constant asupra situației.
Avertismentul vizează inclusiv spații publice precum centre comerciale, hoteluri sau zone turistice, unde ar putea apărea incidente. În același timp, sunt menționate riscuri și pentru membri ai opoziției iraniene aflați în Albania, ceea ce a determinat autoritățile să intensifice măsurile de prevenție.
Bulgaria confirmă un avertisment diplomatic din partea Iranului
În paralel, Bulgaria a anunțat că a primit o notă diplomatică din partea Iranului, prin care este avertizată să nu permită utilizarea aeroporturilor sale de către avioane militare americane în operațiuni care ar viza Teheranul.
Fosta ministră de externe Nadezhda Neynski a descris comunicarea drept una obișnuită în perioade tensionate, subliniind că nu este o amenințare directă, ci un semnal diplomatic. Autoritățile bulgare au transmis că nu sunt implicate în acțiuni militare și că nu permit astfel de operațiuni pe teritoriul lor, conform presei străine.
