Declarație istorică venită din Iran: fostul șef al diplomației de la Teheran cere un acord cu SUA și redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Mohammad Javad Zarif, fost ministru de externe al Iranului, susține că Teheranul ar trebui să încheie un acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului. Propunerea apare într-un editorial publicat în revista Foreign Affairs.

Diplomatul consideră că Iranul ar putea accepta limitarea programului său nuclear și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în schimbul eliminării sancțiunilor. În opinia sa, un astfel de acord, respins în trecut, ar putea fi acum luat în calcul.

Un posibil pact de neagresiune între Iran și SUA

Zarif mai propune și un acord de neagresiune între cele două state, care să prevină atacuri viitoare. Totodată, el a menționat și reluarea relațiilor economice, întrerupte de zeci de ani. Deși nu mai ocupă o funcție oficială, Zarif rămâne o voce influentă în Iran. Declarația sa este prima de acest fel venită din partea unui lider important după declanșarea conflictului de la finalul lunii februarie.

Editorialul a fost publicat la scurt timp după ce Donald Trump a amenințat cu intensificarea atacurilor. În acest context tensionat, fostul ministru susține că este nevoie de o soluție diplomatică pentru oprirea războiului.