Accident feroviar grav în Rusia: un tren cu destinația Moscova a deraiat: cel puțin șapte oameni sunt răniți, inclusiv un copil

Cel puțin șapte persoane au fost rănite vineri, după ce un tren de călători a deraiat în regiunea Ulianovsk, aflată la aproximativ 900 de kilometri est de Moscova, potrivit autorităților medicale locale citate de presa rusă.

Trenul circula pe ruta Cheliabinsk - Moscova, iar șapte dintre vagoanele sale au ieșit de pe șine. Cauza accidentului nu era cunoscută imediat, a declarat guvernatorul regiunii, Alexei Rousskikh. Accidentul s-a produs în apropierea stației Briandino, la circa 70 de kilometri de orașul Uliyanovsk. Guvernatorul a anunțat că s-a deplasat la fața locului pentru a evalua situația.

Șapte persoane au fost rănite

Imagini difuzate de televiziunea rusă arată cel puțin două vagoane răsturnate, în condiții de ceață densă. Conform primelor informații, șapte persoane au fost rănite, printre care și un copil. Anchetatorii au ajuns la locul accidentului și au început investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale deraierii, potrivit Comitetului de anchetă rus.

