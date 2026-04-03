Un român din trei se teme că banii de pensie nu-i vor asigura o viață decentă - STUDIU

Sursă: Realitatea.Net

Tot mai mulți români din mediul urban se tem că nu vor avea venituri suficiente după ieșirea la pensie, pe fondul accentuării decalajului dintre populația activă și cea pasivă. Un român din trei se teme că la pensie nu va avea suficiente venituri pentru o viață decentă, arată o recentă analiză privind percepția asupra riscurilor financiare.

Lipsa unui venit adecvat la vârsta pensionării este principala preocupare indicată de peste 32% dintre respondenții unei analize realizate de o companie de profil.

În acest context, analiza arată că asigurările de viață și produsele cu componentă de economisire sau investiție devin opțiuni tot mai relevante pentru românii preocupați de viitorul lor financiar, reducând presiunea generată de un sistem public de pensii aflat sub presiune demografică, arată studiul realizat de Groupama.

Raportul dintre populația activă și numărul de pensionari continuă să se deterioreze în România, pe fondul îmbătrânirii accelerate și al migrației forței de muncă. În prezent, la aproximativ 10 angajați revin 9 pensionari , un raport considerat nesustenabil pe termen mediu de specialiștii în demografie și politici publice.

Proiecțiile oficiale indică o evoluție negativă în următoarele două decenii: scăderea populației active, combinată cu creșterea speranței de viață, ar putea duce la un raport apropiat de 1 la 1 , ceea ce va pune presiune suplimentară pe sistemul public de pensii și va accentua nevoia de soluții private de economisire și protecție financiară.