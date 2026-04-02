Mișcare strategică a SUA în Europa de Nord. Pentagonul vrea baze militare permanente în Danemarca

SUA și Danemarca negociază extinderea prezenței militare americane pe teritoriul danez, conform declarațiilor oficiale făcute în Congres de generalul Gregory Guillot. Pentagonul și Departamentul de Stat analizează stabilirea unor baze permanente în locații suplimentare, o măsură strategică menită să consolideze securitatea pe flancul nordic, relatează publicația The Telegraph.

Planificatorii militari de la Washington fac pași concreți pentru a consolida influența americană în zona Arctică, un obiectiv strategic constant al administrației conduse de Donald Trump. Potrivit publicației The Telegraph, generalul Gregory Guillot a confirmat în fața Congresului că Pentagonul și Departamentul de Stat se află în discuții avansate cu Danemarca pentru stabilirea unei prezențe militare permanente în mai multe locații noi de pe insulă.

Trei noi puncte strategice pe harta Groenlandei

Miza principală a negocierilor este obținerea accesului la trei amplasamente cheie, printre care se numără și două foste baze militare abandonate. Obiectivul americanilor este revitalizarea acestora prin construirea de piste de aterizare moderne și facilități portuare de mare adâncime.

Dacă acordul va fi semnat, acesta ar reprezenta cea mai importantă expansiune a forțelor SUA în Groenlanda din ultimele decenii. Totuși, planul actual este considerat mai nuanțat față de sugestiile anterioare ale președintelui Trump privind controlul total asupra teritoriului, bazându-se strict pe acordul de apărare din 1951 care permite extinderea facilităților militare sub suveranitate daneză. În prezent, singura fortăreață americană activă pe insulă este Pituffik Space Base, vitală pentru avertizarea timpurie și apărarea antirachetă.

Infrastructură pentru forțe speciale și operațiuni navale

Atenția Pentagonului se concentrează acum pe localitățile Narsarsuaq și Kangerlussuaq, unde infrastructura existentă poate fi adaptată rapid pentru cerințele armatei. Generalul Guillot a explicat că noile investiții ar deschide calea pentru o prezență permanentă a forțelor speciale și a capabilităților navale, elemente care lipsesc momentan din dispozitivul american din regiune. Aceste porturi și aerodromuri noi ar oferi administrației de la Washington o flexibilitate strategică mult mai mare în gestionarea rutelor nordice.

Securitatea Arcticii în fața Rusiei și Chinei

Interesul reînnoit pentru Groenlanda vine pe fondul unei competiții geopolitice acerbe. Intensificarea activităților rusești și chineze în zona Arctică a transformat insula într-un punct critic pentru securitatea națională a SUA. Donald Trump a susținut repetat că Danemarca nu dispune de resursele necesare pentru a proteja singură acest teritoriu vast, insistând pe necesitatea unei bariere defensive americane impenetrabile.

Deși discuțiile trecute despre „preluarea controlului” asupra insulei au provocat tensiuni diplomatice majore, actualele negocieri par să fi găsit un teren comun. Danemarca rămâne fermă pe poziția că suveranitatea Groenlandei nu este negociabilă, însă acceptă cooperarea militară extinsă ca pe un compromis necesar.

Provocări locale și mize de viitor

În ciuda tonului constructiv al negocierilor, procesul nu este lipsit de obstacole. În timp ce oficialii de la Copenhaga văd în acest acord o modalitate de a păstra parteneriatul cu SUA fără a ceda teritoriu, în rândul populației locale din Groenlanda există temeri legate de impactul ecologic al bazelor militare și de militarizarea excesivă a regiunii.

În esență, această inițiativă marchează o repoziționare istorică a Statelor Unite în Arctica, încercând să echilibreze nevoia urgentă de securitate cu respectarea suveranității unui aliat european cheie.