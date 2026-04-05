În mesajul său, președintele a evidențiat că pacea este „prețioasă și fragilă”, iar garanțiile oferite de NATO rămân esențiale pentru siguranța națională. El a amintit că drumul României către Alianță a fost construit pe aspirația de a face parte dintr-un spațiu al democrației și statului de drept, valori care continuă să stea la baza politicilor de apărare.

Nicușor Dan a subliniat rolul crucial al Articolului 5 din Tratatul de la Washington, considerat fundamentul arhitecturii de securitate euro-atlantice, și a vorbit despre importanța unității aliaților în fața provocărilor globale. Președintele a menționat și prezența trupelor aliate pe teritoriul României, pe care a descris-o drept o dovadă a solidarității și a angajamentului NATO față de securitatea Flancului Estic.

Un moment important al mesajului l-a reprezentat omagiul adus militarilor români căzuți la datorie în misiuni NATO, precum și recunoștința exprimată față de cei care servesc în teatrele de operații și familiile acestora.

Șeful statului a reafirmat angajamentul României pentru modernizarea Armatei, prin investiții în tehnologie, infrastructură și pregătirea personalului, subliniind că securitatea este „un proces continuu” ce necesită resurse și viziune pe termen lung.

La final, președintele a transmis că România, după 22 de ani de apartenență la NATO, continuă să fie un aliat de încredere și un factor de stabilitate în regiunea Mării Negre.

Vă prezentăm în continuare textul integral al mesajului:

"Sărbătorim astăzi Ziua NATO în România și marcăm totodată și aniversarea a 77 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, la 4 aprilie 1949.

Actualul context internațional ne reamintește, poate mai clar ca oricând, cât de prețioasă și fragilă este pacea și cât de importantă rămâne apartenența la NATO. Pentru România, această zi nu reprezintă doar o aniversare formală, ci reafirmarea unui destin asumat: acela de stat membru dedicat, care contribuie activ la securitatea euro-atlantică.

Drumul României către NATO a fost clădit pe dorința profundă de a face parte dintr-un spațiu al democrației, al libertății și statului de drept. Sunt valorile care stau la baza modului în care ne construim apărarea. În centrul acestei arhitecturi se află Articolul 5 al Tratatului de la Washington – certitudinea că siguranța României este garantată de întreaga forță a Alianței.

Într-o lume marcată de provocări complexe și impredictibile, unitatea Aliaților este crucială. NATO este cea mai puternică alianță militară din istorie, iar coeziunea statelor membre transmite un mesaj clar de descurajare a oricărei forme de agresiune.

Solidaritatea se manifestă astăzi concret, prin prezența consistentă a trupelor Aliate pe teritoriul nostru. Prezența lor aici, pe Flancul Estic, arată o strânsă legătură transatlantică și demonstrează angajamentul NATO de a proteja teritoriul Aliat.

Gândurile mele se îndreaptă astăzi și către militarii noștri căzuți la datorie. Le datorăm un profund respect soldaților români care au servit sau servesc sub drapelul Alianței în teatrele de operații din Balcani, Afganistan, Irak sau în alte misiuni ale NATO. Profesionalismul, curajul și spiritul lor de sacrificiu au fost, timp de peste două decenii, cea mai bună carte de vizită a țării noastre. Le sunt recunoscător pentru devotament și le mulțumesc familiilor lor pentru susținerea neclintită care face posibil acest serviciu.

Securitatea nu este un dat, ci un proces continuu care presupune resurse și viziune pe termen lung. Ne menținem angajamentul ferm pentru modernizarea Armatei Române. Investiția în tehnologii de ultimă generație, în infrastructură și în pregătirea personalului este în primul rând o necesitate strategică națională.

După 22 de ani de apartenență la această organizație, România rămâne un partener pe care te poți baza și o putere regională care proiectează stabilitate pe Flancul Estic și la Marea Neagră. Forța noastră, a aliaților NATO, stă tocmai în capacitatea de rămâne uniți, indiferent cât de dificile sunt vremurile și cât de complexe provocările. La mulți ani, NATO! La mulți ani României în cadrul Alianței Nord-Atlantice!"