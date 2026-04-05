Potrivit polițiștilor arădeni, în perioada ianuarie - aprilie, șase bărbați, cu vârste între 41 și 57 de ani, din localitățile Bata, Ostrov, Birchiș, Făget și Giarmata, ar fi deținut și folosit ilegal unelte de pescuit comercial, precum setci, ar fi pescuit prin metoda greblării/harponării iar apoi au comercializat peștii prinși fără documente de proveniență, pe raza mai multor județe.

"Cu ocazia perchezițiilor, la locuințele persoanelor bănuite au fost găsite peste 350 de ancore cu ghiară triplă, 8 setci, 6 pripoane, o barcă pneumatică cu motor, o armă cu aer comprimat supusă autorizării, 11 cartușe nepercutate calibrul 16 mm și pese 10 kilograme de pește, din specia somn și șalău, toate fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor", a transmis IPJ Arad.

În baza probatoriului administrat, cinci bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, ancheta continuând sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, pentru documentarea completă a activității infracționale și luarea măsurilor legale.