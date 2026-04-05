Un dosar care vizează infracţiunea de delapidare a fost deschis de către poliţiştii din judeţul Cluj, existând suspiciunea că de pe şantierul de reabilitare a liniei de cale ferată pe tronsonul Cluj-Napoca – Oradea au fost sustrase bunuri. În urma unor percheziţii, la o adresă unde locuiesc munciori pe acel şantier, au fost descoperite materiale de construcţii despre care există suspiciunea că ar proveni de pe şantier.

Oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj anunţă că duminică, 5 aprilie, poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Cluj-Napoca au făcut o percheziţie domiciliară, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunii de delapidare.

„Activitatea a vizat o locaţie de cazare a unor muncitori, angajaţi ai societăţilor comerciale care desfăşoară lucrări de reabilitare a liniei de cale ferată, pe tronsonul Cluj-Napoca – Oradea”, informează sursa citată.

La adresa unde a avut loc descinderea, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri, respectiv materiale de construcţii, asupra cărora există suspiciunea rezonabilă că provin din şantierul căii ferate, spun poliţiştii.





Anchetatorii au descoperit cantităţi mari de plasă metalică, sârmă şi alte obiecte metalice, dar şi aparatură utilizată pe şantier.

„În continuare, poliţiştii desfăşoară activităţi pentru stabilirea cu exactitate a modalităţii de sustragere a bunurilor, precum şi pentru identificarea persoanelor implicate şi dispunerea măsurilor legale care se impun”, mai arată sursa citată.