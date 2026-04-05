”În cursul nopţii trecute, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Delta judeţului Tulcea a fost anunţat de un cetăţean despre faptul că pe Strada Neptun din municipiul Tulcea, iese fum dintr-o locuinţă aflată la parterul unui bloc”, au anunțat duminică ISU Tulcea.

Din informaţiile primite la faţa locului, pompierii au aflat că există posibilitatea ca în locuinţă să fie două persoane, acestea fiind găsite inconştiente de salvatori.

”Au fost extrase din zona de pericol şi împreună cu cu echipajele medicale SAJ şi SMURD au efectuat manevrele de resuscitare. Din păcate, rezultatul manevrelor nu a fost unul pozitiv, cele două victime, o femeie de 89 de ani şi un bărbat de 57 de ani, mamă şi fiu, au fost declarate decedate de către medic”, au transmis reprezentanții ISU.

Lichidarea incendiului și posibilele cauze

În paralel cu misiunea de căutare salvare, pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului care se manifesta la materiale din plastic cu degajare mare de fum. Acesta a fost lichidat rapid eliminând astfel pericolul de extindere a incendiului la locuinţele din imobil.



Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un cablu electric defect.

Recomandările ISU Tulcea

Pompierii reamintesc că folosirea cablurilor electrice defecte, improvizațiile și suprasolicitarea rețelelor pot genera incendii cu urmări grave. Aceștia recomandă:

- folosirea cablurilor și prelungitoarelor achiziționate doar din surse sigure, precum magazinele specializate.

- evitarea suprasolicitării rețelei electrice prin conectarea mai multor consumatori mari pe aceeași priză.

„Folosirea improvizațiilor la cabluri, dispozitive și prelungitoarele electrice este INTERZISĂ!”, subliniază reprezentanții ISU Tulcea.