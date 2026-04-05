Florin Piersic este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori români, cu o carieră impresionantă în teatru, film și televiziune, ce se întinde pe mai multe decenii.

Carieră și performanță

Florin Piersic s‑a născut pe 27 ianuarie 1936 în Cluj‑Napoca, România. A studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București și și‑a început cariera în teatru, devenind rapid o prezență emblematică pe scenele dramatice ale țării.

Este apreciat pentru versatilitatea sa artistică, trecând cu succes de la roluri dramatice la cele de comedie și, de asemenea, pentru interpretările sale memorabile în numeroase filme românești. Unele dintre cele mai cunoscute pelicule în care a jucat includ:

“Pădurea spânzuraților” (1964)

“Un comisar acuză” (1974)

“Cele trei milioane” (1971)

“Mihai Viteazul” (1971)

Pe lângă actorie, Piersic a fost implicat și în activități de dublaj și narare, fiind recunoscut pentru vocea sa distinctivă.