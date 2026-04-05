Statele Unite au reușit una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de salvare din istoria militară recentă. Un F-15E Strike Eagle a fost doborât de forțele iraniene vineri, în sud-vestul Iranului, iar aeronava era echipată cu doi membri de echipaj.

Pilotul a fost recuperat vineri, însă al doilea membru al echipajului, un ofițer cu sistemele de armament care se dovedise a fi colonel, rămăsese dispărut. CIA a jucat un rol esențial: a lansat o campanie de dezinformare în Iran, răspândind zvonul că americanii l-au găsit deja și îl evacuează, în timp ce agenția îl localiza, în realitate, ascuns într-o crăpătură din munți.

Iată că operațiunea finală a implicat sute de militari din forțele speciale și zeci de avioane și elicoptere, iar IRGC trimisese și el forțe în zonă pentru a împiedica salvarea.

Avioanele americane au atacat unitățile iraniene pentru a le opri să ajungă la colonel, iar duminică dimineață, Trump a confirmat salvarea pe Truth Social cu câteva minute în urmă: „We got him. Ofițerul este în siguranță, cu răni, dar în afara oricărui pericol".