Pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu escaladează, lumea se îndreaptă spre o nouă perioadă de restricții severe, asemenea pandemiei. Bruxelles-ul a lansat un avertisment îngrijorător pentru statele membre. Comisarul Uniunii Europene pentru Energie a trimis o scrisoare tuturor țărilor în care le încurajează să facă pregătiri din timp, în eventualitatea unei perturbări prelungite pe piața energetică, cauzată de conflictul din Iran. Documentul sfătuiește statele europene să evite orice fel de măsură care ar crește consumul de combustibil, ar limita comerțul cu produse petroliere sau ar descuraja producția rafinăriilor europene care procesează aceste produse.

"Nu știm cât va dura această criză, nu știm cât de gravă va fi. Pregătim diferite oportunități și posibilități care seamănă cu cele pe care le-am folosit în cadrul crizei din 2022.

E foarte important de scos în evidență că nu va fi scurtă (n.r. criza carburanților) pentru că și dacă s-ar semna mâine pacea, tot ar exista consecințe. Pentru că infrastructura energetică din regiune a fost ruinată de război și este distrusă, în mod continuu, de război.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, prețurile din UE au crescut cu 70% în ceea ce privește gazul și cu 60% în ceea ce privește petrolul. În termeni economici, după 30 de zile de conflict, s-au adăugat 14 miliarde de euro la factura Uniunii Europene pentru importurile de combustibili fosili", a declarat Dan Jørgensen, comisarul UE pentru energie

Scrisoarea comisarului Uniunii Europene pentru energie nu este singurul avertisment îngrijorător lansat recent. Directorul executiv al uneia dintre cele mai mari companii de petrol și gaze din lume a declarat că Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibili fosili cât de curând.

Șeful unui gigant petrolier a declarat: „Asia de Sud a fost prima lovită. Apoi impactul s-a mutat în Asia de Sud-Est, Asia de Nord-Est și, ulterior, tot mai mult în Europa, pe măsură ce intrăm în aprilie.” Acesta susține că statele Uniunii vor fi nevoite să raționalizeze combustibilul din această lună, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă. În acest context, lumea pare să se îndrepte spre o nouă perioadă de restricții draconice, asemenea Pandemiei, când românilor le-au fost limitate sever drepturile și libertățile.

Oamenii aveau voie să iasă din casă doar pentru motive esențiale, precum cumpărături, muncă sau urgențe medicale. De asemenea, au fost introduse declarații pe propria răspundere și controale ale poliției.

Deși decidenții susțineau că măsurile au avut ca scop protejarea sănătății publice, acestea păreau mai degrabă că încearcă să normalizeze mecanismele de control asupra populației.

"Ce conține vaccinul? Normalitate. Să pot să-mi dau cafeaua alături de prieteni aici, la interior. Să nu mai depindem de mască, să putem să mergem la concerte, la plajă, fără griji", afiram Florin Cîțu, la vremea aceea premier al României.

În cazul în care criza petrolului ia amploare, iar războiul din Orientul Mijlociu continuă, mapamondul pare tot mai aproape de a intra într-o nouă eră a restricțiilor, în care drepturile și libertățile oamenilor nu mai sunt respectate.

Comisia Europeană a îndemnat oamenii să lucreze de acasă mai mult, să conducă și să zboare cu avionul mai puțin, dar și să folosească aceeași mașină dacă vor să călătorească. Munca de acasă, acolo unde este posibil, reducerea limitelor de viteză pe autostradă, adică reducerea vitezei cu 10 km pe oră, mai multe persoane să călătorească în aceeași mașină.

În unele țări europene, restricțiile au devenit deja realitate. În Slovenia, persoanele fizice pot alimenta maxim 50 de litri de combustibil pe zi, iar persoanele juridice și fermierii au un plafon de 200 de litri.

"(n.r. Slovenii) încă își amintesc anul 2022, când prețurile au fost mari pentru o perioadă lungă de timp. Deci, țin de benzină cât pot, cumpără cât de multă își permit", spunea Karel Lilnik, analist economic.

Armata slovenă a fost trimisă ca să aprovizioneze stațiile de benzină, pentru a ajuta distribuitorii. În același timp, guvernul a cerut comercianților să raporteze zilnic situația stocurilor. În paralel, criza carburanților se resimte sever în Asia, iar state precum Bangladesh sau India iau măsuri drastice pentru a atenua consecințele acesteia. Cele mai multe țări amână închiderea minelor pe cărbune, ba chiar unele cer ca cele rămase să funcționeze la capacitate maximă.

"Nu ni se mai livrează combustibil ca înainte. Nu există niciun fel de combustibil la această benzinărie, iar această situație există deja de o săptămână", declară Ruhul Amin, administrator al unei benzinării.

În unele zone ale Indiei, oamenii disperați au ieșit în stradă din cauza crizei combustibilului.

Timp de o săptămână, alergăm în toate părțile pentru a face rost de gaz. Nu ne dau butelii cu gaz. Mașina care transporta butelii a venit, dar a spus că ni-l va livra acasă. De 4 ani nu ne-a mai livrat nimeni gaz acasă, cum am putea crede că se va întâmpla asta?

Pentru prima dată în 35 de ani, Coreea de Sud vine cu restricții publice de circulație, din cauza crizei care amenință grav economia. Guvernul de la Seul a anunțat că ia în calcul extinderea restricțiilor de circulație de la mașinile folosite de bugetari până la publicul larg. Astfel, tot mai mulți șoferi ar putea rămâne cu mașinile blocate în parcare. Impunerea de noi restricții ar putea fi condiționată strict de cotația petrolului pe burse, dacă acesta va ajunge la 120 sau 130 de dolari pe baril.

În timp ce toate țările lumii iau măsuri pentru a contracara criza mondială a petrolului, decidenții români continuă să ignore gravitatea situației. Guvernul României a luat doar singură măsură pentru a ajuta populația în aceste momente grele, și anume reducerea temporară a accizei la motorină. Doar cu 30 de bani. În condițiile în care scumpirea a fost de 3 lei.

"Acest act normativ vine să intervină pe situația complicată pe care avem pe piața de combustibil din toată lumea, inclusiv din România, ca urmare a războiului din Golful Persic. Dar asta nu înseamnă că orice vom face în perioada următoare vom putea anula", declara premierul Ilie Bolojan.