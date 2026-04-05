Anul trecut, 19 milioane de turiști au ales să viziteze Dubaiul, unul dintre cele mai vizitate orașe din lume la acea vreme. Totuși, situația s-a schimbat radical, în momentul în care s-a declanșat războiul din Orientul Mijlociu, iar regimul de la Teheran a atacat, în mod repetat, paradisul milionarilor români.

Războiul din Orientul Mijlociu a avut un impact devastator asupra Dubaiului. O femeie care deține un lanț popular de restaurante în Dubai susține că viața ei s-a schimbat drastic și brusc. Din 2014, grupul condus de antreprenoare a deschis 14 unități în toată țara și a ajuns la impresionantul număr de 1000 de angajați. Totuși, în momentul declanșării conflictului, femeia a declarat că restaurantele sale au înregistrat scăderi de peste 50%, iar în unele cazuri chiar 70%. Mai mult decât atât, criza a obligat-o pe antreprenoare să reducă salariile cu 30% pentru tot personalul.

"Am făcut o reducere a salariilor, în jur de 30% de sus până jos, am luat această decizie ca să păstrăm personalul. Nu vrem să pierdem oameni. Iar mesajul transmis echipelor noastre este acela că scăderea este temporară și vom plăti banii înapoi", Stefano Mihalitsianos, șeful operativ al unui lanț de restaurante.

Impactul războiului nu se limitează la restaurante. Întregul ecosistem turistic, de la hoteluri și agenții de turism, până la companii de transport și aeriene resimte presiunea. 11 persoane au fost ucise, iar altele 185 rănite, în Emiratele Arabe Unite de la începutul Războiului din Orientul Mijlociu.