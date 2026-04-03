Microbuz cu 10 persoane, implicat într-un accident pe A1, între Arad și Timișoara: cinci persoane au ajuns la spital
Accident A1/ Foto: criticarad.ro
Un accident rutier grav produs joi seara pe autostrada A1, între Arad-Timișoara, s-a soldat cu cinci răniți, după ce un microbuz cu 10 pasageri și un autoturism au fost implicate într-o coliziune.
Accidentul a avut loc în jurul orei 23.30, pe sensul de mers Arad–Timișoara, în apropiere de localitatea Ortișoara.
În evenimentul rutier au fost implicate un microbuz în care se aflau 10 persoane și un autoturism cu un singur ocupant. La fața locului au intervenit două echipaje SAJ cu asistent și două echipaje SMURD.
Potrivit poliției, toate victimele au fost găsite conștiente și neîncarcerate. Șase persoane au refuzat transportul la spital, în timp ce cinci victime au fost preluate și transportate la UPU Timișoara pentru investigații suplimentare. Conform echipajelor medicale, acestea prezentau următoarele traumatisme:
Femeie, 22 de ani – traumatism craniocerebral acut fără pierdere de conștiență
Bărbat, 32 de ani – traumatism toracic și traumatism la membrul superior stâng
Femeie, 20 de ani – traumatism craniocerebral acut fără pierdere de conștiență
Femeie, 28 de ani – traumatism la membrul superior drept
Bărbat, 27 de ani – traumatism maxilo-facial și traumatism la membrul superior stâng
Traficul în zonă a fost afectat temporar pentru intervenția echipajelor de salvare. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele producerii accidentului.
- 12:25 - Accident violent în municipiul Bacău. Un șofer a ajuns cu mașina în gardul unei curți -VIDEO
- 11:28 - Resturi de drone rusești prăbușite în Galați. Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE
- 08:07 - Alertă maximă în România. Fragmente de dronă căzute în Galaţi. Pericol de explozie, mai mulți oameni evacuați FOTO/VIDEO
- 23:58 - Horoscopul banilor pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026. Două zodii dau lovitura, în timp ce trei zodii învață să mai strângă cureaua
