Primarul din Assen, în lacrimi la prezentarea Coifului de la Coțofenești: „A fost o perioadă extrem de grea după furtul din muzeu” - VIDEO

Primarul orașului Assen, Marco Out, a fost vizibil emoționat în timpul conferinței organizate la Muzeul Drents, unde a fost prezentat coiful de la Coțofenești, recuperat după mai bine de un an de la furt.

Edilul a vorbit despre impactul puternic pe care furtul l-a avut asupra comunității locale și asupra instituțiilor implicate, descriind perioada ca fiind una dificilă atât pentru muzeul olandez, cât și pentru partenerii din România.

Primarul a aflat despre recuperarea pieselor de la reprezentanții autorităților judiciare și a transmis imediat informația mai departe în cadrul administrației locale. Momentul a fost unul de mare ușurare, după o perioadă în care cazul a fost resimțit ca o problemă majoră la nivelul orașului.

Artefactele au fost returnate României

Coiful de aur de la Coțofenești și două dintre brățările dacice furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents au fost recuperate și returnate României, potrivit autorităților olandeze. Obiectele, vechi de aproximativ 2.500 de ani, fuseseră împrumutate pentru o expoziție temporară.

Potrivit specialiștilor, coiful prezintă doar daune minore și poate fi restaurat complet, în timp ce brățările sunt în stare foarte bună.