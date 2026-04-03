Nicușor Dan are mai mulți angajați la Cotroceni decât Iohannis. Administrația Prezidențială ignoră reforma lui Bolojan

Nicușor Dan și-ar fi luat în subordine mai mulți angajați la Cotroceni decât avea înaintea lui Klaus Iohannis. Administrația Prezidențială numără acum cu 13 angajați mai mult decât în mandatul fostului președinte, potrivit Realitatea PLUS.

Astfel, în ianuarie 2026, pentru Nicușor Dan lucrau 302 persoane, față de 289 angajați, câți erau cu un an înainte. Administrația Prezidențială nu este singura care ignoră reforma lui Ilie Bolojan. Concret, există un număr de 12 instituții publice, unde numărul angajaților a crescut, în loc să scadă.

Și ministerele conduse de USR au făcut angajări în plină criză. Ministerul Afacerilor Externe în fruntea căruia e Oana Țoiu are cu 65 de angajați mai mult față de anul trecut, iar Ministerul Mediului din subordinea Dianei Buzoianu are în plus 37 de angajați.

Advertising