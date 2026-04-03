Premieră medicală în România: Institutul „Socola” introduce o tehnologie de ultimă generație pentru tratarea bolii Alzheimer

Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași devine prima unitate medicală din țară care introduce stimularea transcraniană prin impulsuri (TPS) în tratamentul bolii Alzheimer. Tehnologia este deja utilizată la nivel internațional și are rolul de a încetini declinul cognitiv.

Metoda este realizată cu ajutorul sistemului NEUROLITH, un dispozitiv omologat pentru tratarea sistemului nervos central al pacienților diagnosticați cu Alzheimer. Potrivit conducerii institutului, acesta este primul echipament de acest tip folosit într-o unitate medicală din România.

Un ambulatoriu modern, cu tehnologii de ultimă generație

Noul echipament face parte din Ambulatoriul Integrat recent dezvoltat în cadrul institutului, care include și un centru dedicat diagnosticului precoce și tratamentului bolii Alzheimer. În plus, unitatea este dotată cu sisteme moderne pentru evaluarea și stimularea funcțiilor cognitive, precum memoria, atenția sau capacitatea de concentrare.

Printre dotări se numără și un sistem de realitate virtuală care permite monitorizarea mișcărilor oculare, ajutând la identificarea unor reacții subconștiente. Această tehnologie este folosită pentru a adapta intervențiile terapeutice la nevoile fiecărui pacient.

Proiectul a fost realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și marchează un pas important în modernizarea serviciilor de sănătate mintală. Noul ambulatoriu va putea fi vizitat de public în cadrul unui eveniment de tip „Ziua Porților Deschise”, organizat pentru prezentarea echipamentelor și serviciilor disponibile.