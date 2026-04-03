Profesor din Galați, acuzat că a agresat sexual două eleve, reținut de poliție

Poliţiştii au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din judeţul Galaţi, cercetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Galați, la data de 19 martie 2026, poliţiştii au fost sesizaţi de o femeie din localitatea Gohor, judeţul Galaţi, în legătură cu faptul că, în perioada 23 - 25 februarie, în timpul unei excursii desfăşurate în municipiul Vatra Dornei, fiica sa, în vârstă de 13 ani, ar fi fost atinsă pe picior de către profesorul de limba engleză, cadru didactic la o unitate de învăţământ din localitate.



În aceeaşi zi, poliţiştii au fost sesizaţi de o altă femeie din aceeaşi localitate că în cursul anului şcolar 2024 – 2025, fiica sa, de 13 ani, ar fi fost atinsă pe picioare de către acelaşi cadru didactic, în timpul orelor de curs.



În urma cercetărilor şi a probelor administrate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci, poliţiştii l-au reţinut pe bărbat, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Galaţi.



În cursul zilei de astăzi, cadrul didactic urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci, cu propunerea luării unei măsuri preventive.