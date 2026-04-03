Ritmul de somn în primul an de viață

Somnul unui copil mic poate deveni rapid o preocupare majoră pentru părinți, mai ales când nopțile sunt fragmentate sau când adormirea pare o luptă zilnică. În primele luni, însă, tiparele sunt în mod natural diferite de cele ale adulților.

Somnul bebelușului este influențat de maturizarea sistemului nervos, de alimentație și de ritmul zi-noapte, care se formează treptat. Este normal ca un bebeluș să se trezească des pentru hrană și confort, iar somnul neîntrerupt să apară progresiv. Rutina predictibilă, expunerea la lumină naturală ziua și un ritual calm seara ajută la consolidarea ritmului.

Pentru părinți, cheia este diferențierea între variații normale și semne care merită discutate cu medicul: dificultăți majore de creștere, reflux sever, respirație zgomotoasă constantă, episoade de oprire a respirației, iritabilitate extremă. În rest, obiectivul realist este construirea unor obiceiuri sănătoase și sigure, nu atât performanța de a dormi perfect.

