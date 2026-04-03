Marius Budăi acuză Guvernul că a încercat să blocheze banii pentru pensionari și copiii cu dizabilități: „PSD a ales să se bată pentru oameni”

Marius Constantin Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii, a criticat Guvernul pentru modul în care a gestionat adoptarea programului social destinat categoriilor vulnerabile, susținând că măsura a fost adoptată cu dificultate.

Potrivit acestuia, premierul Ilie Bolojan ar fi refuzat inițial alocarea fondurilor necesare, iar partidele PNL, AUR și USR s-ar fi opus în Parlament adoptării programului. Budăi a precizat că programul este destinat familiilor cu venituri reduse, copiilor cu dizabilități și pensionarilor cu venituri mici. El a susținut că măsura ar urma să aibă impact asupra a milioane de beneficiari la nivel național. În același context, fostul ministru a afirmat că PSD este partidul care susține aceste categorii sociale și că va continua să promoveze astfel de măsuri.

„PSD este singurul partid care apără cu adevărat categoriile vulnerabile! Știți cât de greu a fost să se adopte ieri acest Program Social? Domnul prim-ministru Bolojan a refuzat să pună banii necesari în buget. PNL, AUR și USR s-au opus în Parlament. Au luptat din răsputeri ca acești bani să nu ajungă la oameni. Și totuși, PSD a reușit să îi impună.

-Gândiți-vă la bunica cu pensia de 1.281 de lei care numără banii până la sfârșitul lunii!

-Gândiți-vă la mama singură cu trei copii care nu știe cum să ajungă la 30 ale lunii!

-Gândiți-vă la copilul cu dizabilități din orice colț al țării a cărui familie duce o luptă zilnică nevăzută de nimeni!

Despre acești oameni vorbim! Despre nimeni altcineva!

Când dreapta spune că ajutoarele sociale merg la „leneși”, să știți că mint. Programul adoptat ieri sprijină strict:

- familii sărace cu copii;

- copii cu dizabilități;

- seniori cu venituri sub 3.000 de lei.

Aproape 3 milioane de seniori și 230.000 de familii din toată România vor simți această diferență. Bani reali, în mână, pentru oameni reali! Domnul Bolojan și aliații săi de la PNL, AUR și USR au ales să se bată pentru altceva. PSD a ales să se bată pentru oameni! Și o va face în continuare!” , a scris Budăi pe Facebook.