Blocaj critic în Sănătate: pacienții cronici nu mai au acces la investigații importante din cauza unei noi limitări legislative

Mai multe organizații de pacienți cer intervenția urgentă a Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, după apariția unor blocaje serioase în accesul la investigații paraclinice de înaltă performanță. Inițiativa aparține Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România, care atrage atenția asupra dificultăților întâmpinate de pacienții cronici.

Modificările legislative au limitat accesul la investigații

Problemele au apărut după schimbările legislative aplicate de la 1 ianuarie 2026. Pentru pacienții care beneficiază de bilete de trimitere de tip Monitor M3-M8, sistemul decontează acum o singură investigație de înaltă performanță sau de medicină nucleară pe an. În practică, această limitare reduce semnificativ accesul la investigații necesare pentru monitorizarea bolilor cronice.

Efectele se văd deja în datele furnizorilor de servicii medicale. În ianuarie 2026, numărul investigațiilor de acest tip a scăzut cu aproximativ 47% față de finalul anului trecut. Reducerile sunt și mai mari în anumite domenii, cum ar fi bolile cardiovasculare, neurologice sau cerebrovasculare, unde monitorizarea periodică este esențială.

Întârzierile pot agrava starea pacienților

Pentru pacienți, aceste restricții înseamnă investigații amânate și monitorizare întârziată, iar în multe cazuri costurile sunt suportate din propriul buzunar. În afecțiuni precum scleroza multiplă, timpul este un factor critic, iar lipsa investigațiilor la momentul potrivit poate duce la agravarea bolii și la complicații serioase. Situația este complicată și de modul neclar în care sunt aplicate noile reguli. În lipsa unor instrucțiuni unitare, furnizorii interpretează diferit legislația, iar pacienții sunt nevoiți să refacă documente sau chiar se confruntă cu refuzul investigațiilor. În plus, sistemul informatic nu permite verificarea rapidă a istoricului pacientului.

În acest context, organizațiile solicită revizuirea rapidă a cadrului legal și reguli mai clare pentru furnizori. De asemenea, cer ca pacienții care au nevoie de monitorizare frecventă să fie exceptați de la limitări și să fie asigurat un acces real și echitabil la investigațiile necesare.