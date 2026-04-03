Un oraș celebru din Europa înăsprește regulile pentru turiști: taxa de intrare s-a dublat începând de astăzi

Veneția a reintrodus taxa de acces pentru turiștii care vizitează orașul fără să rămână peste noapte. Începând de vineri, vizitatorii de o zi trebuie să plătească 10 euro, măsura urmând să fie aplicată timp de 60 de zile, până la sfârșitul lunii iulie.

Turiștii care își planifică vizita cu cel puțin trei zile înainte vor plăti doar 5 euro. Cei care aleg să se cazeze în oraș sunt scutiți de această taxă, însă achită taxa turistică pentru fiecare noapte de ședere.

Măsura continuă după rezultatele din anii anteriori

Schema, introdusă inițial ca test, a ajuns acum la al treilea an și a fost extinsă. Anul trecut, peste 720.000 de turiști de o zi au vizitat orașul, generând venituri de aproximativ 5,4 milioane de euro. Deși autoritățile spun că banii sunt folosiți pentru a gestiona turismul de masă, criticii susțin că măsura nu descurajează cu adevărat vizitatorii. În prezent, centrul istoric al Veneției are aproximativ 50.000 de locuitori, mai puțini decât numărul locurilor de cazare disponibile.

