Un nou accident aviatic în Crimeea: un avion de vânătoare Su-30 s-a prăbușit la doar două zile după tragedia cu 30 de morți

Un avion militar de tip Su-30 s-a prăbușit vineri în Crimeea, în timpul unui zbor de antrenament, potrivit Ministerului Apărării din Rusia. Incidentul a avut loc în jurul orei 11:00, ora Moscovei, iar aeronava nu transporta armament.

Cei doi membri ai echipajului au reușit să se catapulteze înainte de impact și au fost recuperați de echipele de salvare. Potrivit autorităților, viețile lor nu sunt în pericol. Prăbușirea vine la doar două zile după un alt accident grav în aceeași regiune, când un avion de transport militar An-26 s-a izbit de o faleză, iar toate cele 30 de persoane aflate la bord și-au pierdut viața.

Peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014 în urma unui referendum nerecunoscut internațional, rămâne o zonă strategică în contextul conflictului din regiune. În cazul accidentului de miercuri, autoritățile ruse au atribuit cauza unei erori de zbor, negând orice implicare militară externă.