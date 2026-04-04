„Ar trebui să tratăm (retragerea SUA din NATO) ca pe un scenariu posibil și să o luăm în serios — noi, în Polonia, mai ales pe flancul estic, și toți, din întreg spectrul politic”, a transmis Sikorski pe X.

Polonia are nevoie de diferite „polițe de asigurare” în loc să se bazeze în întregime pe NATO, a adăugat ministrul, fără a detalia cum ar arăta o abordare diferită a alianței.

Țara „trebuie să ia în considerare alternative”, a mai spus oficialul polonez.

„Desigur, NATO este piatra de temelie a securității noastre”, a afirmat Sikorski. „Desigur, vrem să fim un aliat bun și loial al Statelor Unite, dar nu putem pretinde că președintele SUA nu spune ceea ce spune.”

Un semnal de alarmă a venit, la mijlocul săptămânii care tocmai s-a încheiat, de la Casa Albă, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare în mod serios să retragă SUA din NATO. Totul, a spus Trump, după ce aliaţii nu au susţinut acţiunea militară americană împotriva Iranului, potrivit unui interviu acordat publicaţiei britanice Daily Telegraph.